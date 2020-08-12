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Вслед за укрупнением районов Раде предлагают реорганизовать райгосадминистрации
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3975 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно образования и ликвидации районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов".
Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады. Авторами законопроекта выступили народные депутаты фракции "Слуга народа", а также члены депутатских групп "За будущее" и "Доверие".
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является урегулирование вопроса реорганизации местных органов исполнительной власти в связи с образованием и ликвидацией районов. Проектом акта предусматривается внесение изменений в законы Украины "О Кабинете министров Украины", "О местных государственных администрациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований".
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При принятии данного постановления Рада не установила границ новосозданных районов, а также постановила, что во новосозданные районы входят городские, поселковые и сельские территориальные громады, которые утверждены Кабинетом министров Украины.
Указанными изменениями предлагается урегулировать вопрос о создании, реорганизации и ликвидации, наименовании и переименовании местных государственных администраций Кабинетом министров Украины.
Кроме того, законопроект обязывает правительство в течение двух месяцев с момента вступления в силу обеспечить принятие акта о правопреемственности укрупненных районов, а также в течение полугода с момента вступления в силу обеспечить осуществление реорганизации и непрерывность деятельности РГА в связи с их укрупнением.
По словам автором документа, его принятие приведет к уменьшению расходов государственного и местного бюджетов на 3,8 и 1,4 млрд грн соответственно в 2021 году, на 4 и 1,4 млрд грн в 2022 и на 4,2 и 1,5 млрд грн соответственно в 2023 году.
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Административная революция - так без преувеличения можно назвать постановление под скромным заглавием «О создании и ликвидации районов», принятое Верховной Радой 17 июля. Это заглавие совершенно не передает суть свершившейся революции.
Согласно прогнозу, опубликованному в пояснительно записке, реализация акта не будет иметь прямого влияния на ряд ключевых социально-экономических показателей, в частности на рынок труда, способность громад, здоровье населения, экологию, обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, а также другие показатели.
Как сообщалось, Верховная Рада 17 июля приняла постановление №3650 "О создании и ликвидации районов", которым реформируется субрегиональный уровень административно-территориального устройства Украины и вместо существующих 490 районов создается 136 укрупненных (из них 17 на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей). Документом устанавливается, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района.
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