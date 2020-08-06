Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минималки до 5 тыс. грн

Сегодня, 6 августа, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год" (№3963), предусматривающий повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года. Документ отмечен как неотложный.

Ожидается, что парламент рассмотрит и утвердит изменения в основной финансовый документ до конца августа "на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения законопроекта", отметила в ходе сегодняшнего брифинга заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

Этот документ соответствует сформированному Кабмином графику, который предусматривает такие повышения минималки (в настоящее время она составляет 4723 грн):

* с 1 сентября текущего года - до 5 тыс. грн;

* с 1 января 2021 года - до 6 тыс. грн;

* с 1 июля следующего года - 6,5 тыс. грн.

После того, как правительство озвучило такие планы, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в Украине есть ресурс для увеличения минимальной заработной платы с 1 сентября 2020 года до 5 тыс. грн. И добавил, что это повышение поможет частично покрыть бюджет Пенсионного фонда.

Следует отметить, что эту инициативу украинский бизнес сразу же раскритиковал. По мнению Европейской бизнес ассоциации, такой шаг повысит налоговую нагрузку на оплату труда. Это будет провоцировать платить своим сотрудникам зарплату "в конверте". Более того, бюджет на 2021 год разрабатывается, исходя из размера минимальной зарплаты в 6-6,5 тыс. грн.