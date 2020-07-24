В Украине вырастет количество зарплат «в конвертах» - ЕБА

Увеличение нагрузки на фонд оплаты труда за счет повышения минимальной заработной платы в Украине может привести к росту сектора «теневых» заработных плат.

Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

«В этом году правительство планирует повысить размер минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен. Кроме того, бюджет 2021 разрабатывается, исходя из размера минимальной зарплаты в 6-6,5 тыс. грн», - говорится в сообщении ЕБА.

По мнению бизнес-сообщества, такие планы являются тревожным сигналом в свете курса, взятого на увеличение налоговой нагрузки на оплату труда, и указанное ошибочное направление не только не приведет к ощутимым положительным результатам для бизнеса и граждан одновременно, а наоборот - способно вызвать ухудшение существующей ситуации.

«Важно отметить, что в случае реализации озвученных планов ощутимо возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. При этом самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам», - подчеркнули в ЕБА.

В ассоциации также озвучили опасения, что увеличение налогового давления на оплату труда в период экономического кризиса будет стимулировать рост сектора «теневых» заработных плат. Увеличение «теневого» сектора создаст неконкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков, а в худшем случае - еще и приведет к усилению давления на добросовестных плательщиков со стороны государственных органов.

«Вследствие увеличения налоговой нагрузки на оплату труда можно ожидать уменьшения официальной занятости, сокращение расходов на оплату труда и, в конце концов, сокращение бюджетных доходов. Учитывая вышеизложенное, подчеркиваем, что последовательная позиция ассоциации относительно недопустимости роста налоговой нагрузки на оплату труда и о необходимости снижения такой нагрузки остается неизменной», - говорится в сообщении.

Представители ЕБА отметили, что в случае увеличения минимальной зарплаты сообщество будет настаивать, как минимум, на пропорциональном снижении максимальной величины базы начисления ЕСВ с целью недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков. Также ассоциация ожидает конструктивной дискуссии относительно сроков и конкретных механизмов дальнейшего снижения налоговой нагрузки на оплату труда, которые были бы нацелены как на стимулирование плательщиков добросовестно платить налоги и обязательные платежи, так и на препятствование схемам уклонения от их уплаты.

Кабинет министров с 1 сентября 2020 года планирует увеличить минимальную зарплату в Украине до 5000 грн с дальнейшим увеличением до 6000 грн с 1 января 2021 года и до 6500 грн с 1 июля 2021 года.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рост минимальной зарплаты будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию и поможет привести зарплату до реального прожиточного минимума.