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Закон о работе с электронным кабинетом налогоплательщика можно подписать - решение Рады
23:24 21.07.2020 |
Верховная Рада отклонила проект постановления №2524-П об отмене решения парламента относительно принятия Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".
Принятие соответствующего решения поддержали 49 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.
Согласно статье 48 Регламента, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений относительно принятия законов спикер не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись главе государства.
Как сообщал Укринформ, 14 июля Рада приняла в целом Закон Украины №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей", целью которого является устранение проблем и бюрократических процедур в работе с электронным кабинетом налогоплательщика.
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