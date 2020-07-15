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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада устранила бюрократические процедуры в работе с е-кабинетом налогоплательщика

17:41 14.07.2020 |

Право

 

Верховная Рада приняла в целом Закон Украины №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".

За соответствующий проект проголосовали 240 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Законопроект разработан с целью усовершенствования работы с электронным кабинетом налогоплательщика, упрощения налогового учета, стимулирования добровольного ограничения бумажного документооборота и отмены некоторых требований, которые утратили актуальность на данном этапе развития отношений в налоговой сфере", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В результате принятия закона были устранены положения, которые не давали контролирующим органам никаких сведений и не являлись важными для налоговой или других государственных органов. Зато усложняли и замедляли процесс работы с электронным кабинетом.

Так, из законодательства выведена норма, согласно которой для использования новых или обновленных ключей квалифицированной электронной подписи для подачи налоговых деклараций или иных документов через электронный кабинет предприниматель сначала должен был подать заявление о присоединении к договору о признании электронных документов и дождаться его обработки налоговой.

Кроме того, ликвидирована норма, обязующая предпринимателей при подаче возражений, жалоб в налоговый орган, регистрировать их в ручном режиме на следующий или через несколько дней с момента их получения. Такой механизм подачи жалоб и возражений имел следствием многочисленные случаи оставления документов без рассмотрения по мотивам "пропуска срока получения налоговым органом".

Во избежание этих проблем законом введена автоматическая регистрацию в электронном кабинете полученных документов от плательщика налогов.

Также закон решает распространенную проблему, когда у налогоплательщиков отражается налоговый долг без видимых для этого оснований, например, без учета факта подачи жалобы в административном порядке с уведомлением об этом контролирующий орган, обращения в суд до момента согласования денежного обязательства.

Во избежание этих проблем в электронном кабинете будут содержаться данные относительно суммы и даты согласования денежного обязательства, определенного контролирующим органом.

Также учтена проблема, когда подача отчетности напрямую зависела от корректной работы электронного кабинета и не застрахована от технических сбоев, но при этом налогоплательщик освобождался от ответственности только если техническая или методологическая ошибка была признана техническим администратором или методологом электронного кабинета, либо ее существование подтверждено решением суда . Без факта признания сбоя контролирующий орган не мог не применять санкции к налогоплательщику даже имея однозначное подтверждение существования такого сбоя в работе электронного кабинета.

Для решения проблемы депутаты упростили механизм доказательства налогоплательщиком отсутствия его ответственности в случае ошибок из-за технического сбоя в работе электронного кабинета. С этой целью отменена необходимость подтверждения техническим администратором или методологом факта технического сбоя, методологических или технических ошибок.

Кроме того, в действующей модели кабинета плательщика налога были нереализованы функции электронной переписки с налоговой. В частности, налоговые уведомления-решения поступали налогоплательщикам исключительно в бумажной форме через оператора почтовой связи.

Закон обязал налоговую отражать в электронном кабинете копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику.

Также контролирующий орган отныне должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет, чем значительно будут уменьшены расходы Государственного бюджета и улучшено взаимодействие с налогоплательщиком.

Решена проблема с требованием к физическим лицам-предпринимателям регистрировать и вести книгу учета доходов. Хотя де-факто физические лица-предприниматели эту книгу или вообще не получали, либо заполняли только в случае проверки, штраф за ошибки или отсутствие книги учета доходов согласно Налоговому кодексу составлял 510 гривень и в соответствии с КУоАП - до 136 гривень.

Закон отменил требование обязательной регистрации книги учета доходов и книги учета доходов и расходов, а также отменил обязанность ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС. Такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов будет наступать, если такой плательщик налогов сообщил о желании вести книгу учета доходов.

Еще одним нововведением закона является исключение из перечня функций электронного кабинета плательщика налога функции, связанной с осуществлением таможенной деятельности, что обусловлено разделением налоговой и таможенной служб Украины.

Вышеупомянутые недостатки усложняли взаимодействие бизнеса с контролирующими органами и противоречили Программе деятельности Кабмина в части уменьшения расходов и времени налогоплательщиков на налоговое администрирование и уменьшение количества судебных дел в налоговых спорах.

Как известно, обновленный "Электронный кабинет" - электронный сервис Государственной фискальной службы, который позволяет налогоплательщикам реализовывать онлайн свои права и обязанности, определенные Налоговым кодексом Украины и соответствующими нормативно-правовыми актами, работалт в Украине с 2016 года.

По данным Государственной налоговой службы, с 2016 года количество налогоплательщиков, использующих личный электронный кабинет, выросло почти в 60 раз - по состоянию на 1 ноября 2019 года их число составляет более 1,8 млн пользователей.

Всего ГНС предоставляет через Электронный кабинет порядка 70 услуг и сервисов, большинство которых предусмотрено существующим законодательством. Вместе с тем, есть ряд нереализованных электронных функций, а также возможностей упрощения взаимодействия предпринимателей и налоговой.
 

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