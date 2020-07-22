Законопроект об «инвестнянях» прошел первое чтение в Раде

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №2456 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Принятие соответствующего решения поддержали 244 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

Законопроектом предусматривается закрепление статуса государственного учреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и оно уполномочивается Кабинетом министров Украины на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

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Законопроект устанавливает, что государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования (тахники), предоставление права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы по специальным условиям, обеспечение объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и т.п.) путем строительства / реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Законопроектом также предлагается определение требований к инвестиционным проектам и инвесторам, которым может предоставляться государственная поддержка, а именно:

* размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалент 30 млн евро;

* проект реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера)

* в процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;

* срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Проект закона предусматривает введение института специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями, регламентацию процедуры подготовки заявок и принятия решения о целесообразности или нецелесообразности заключения специального инвестиционного договора и определения гарантий прав инвесторов, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.