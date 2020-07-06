Инвестиционные няни Зеленского. Почему в Украине они останутся без «детишек»

Александр СУКОВ / Деловая столица

Льготы по налогам и ввозу оборудования смогут получить инвесторы, вложившие в украинскую экономику не менее 30 млн евро.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями". Документ, в частности, предусматривает закрепление за инвесторами так называемых "инвестиционных нянь". Ими будут инвестиционные менеджеры из некоего государственного учреждения (его названия пока что нет), которое получит полномочия от Кабмина сопровождать крупные инветпроекты.

Законопроект предусматривает, что те, кто пожелает вложить в Украину не менее 30 млн евро инвестиций, получат от государства поддержку в виде налоговых льгот - освобождение от уплаты налога на прибыль и пошлины на ввоз в страну нового оборудования, а также уплату аренды земли по специальным условиям. Такие инвесторы будут обеспечены необходимой инфраструктурой (автомобильные дороги, линии связи, тепло-, газо-, водо- и электроснабжение, инженерные коммуникации), которая будет построена или реконструирована за государственные средства.

Однако в законопроекте предлагается установить лимит на господдержку - не более 30% от суммы инвестиций в проект.

Есть и ограничения по направлениям экономики, в которых можно будет реализовать проекты: перерабатывающая промышленность, инфраструктура и логистика, обращение с бытовыми отходами, туризм, здравоохранение, образование, спорт. Но исключаются сфера возобновляемой энергетики, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера.

Таким образом, ставки сделаны прежде всего на виды деятельности с большой добавленной стоимостью и значительным влиянием на экономическое развитие.

При этом срок реализации проекта не должен превышать пяти лет, а специальный инвестиционный договор заключается не более чем на 15 лет.

Кроме того, установлены ограничения для инвесторов: ими не могут быть компании с долей долее 50%, принадлежащей государству или территориальной общине; компании с нераскрытыми бенефициарами; зарегистрированные в офшорных зонах; компании, в которых 10% и более владеют резиденты из страны-агрессора; против которых введены санкции; компании-банкроты или с долгами по налогам.

В процессе реализации проектов инвестор должен обеспечить создание не менее 150 рабочих мест со средней зарплатой по крайней мере на 15% выше средней по отрасли в регионе за предыдущий год.

В случае разрыва специального инвестдоговора в связи с невыполнением инвестором своих обязательств по объему вложений (кроме случаев, когда государство не выполнило свои обязательства, или по причине форс-мажора), он должен уплатить штраф а размере всей суммы предоставленной господдержки по решению суда или арбитража, кроме налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Указанные налоги, которые не были уплачены во время действия договора, должны быть уплачены в порядке, установленном Налоговым кодексом.

Кроме этого законопроекта, президент также подал в Раду еще два связанных с ним.

Законопроект №3761 конкретизирует налоговые льготы. В документе указано, что налоговые льготы по уплате НДС при импорте оборудования, необходимого для реализации инвестпроекта, будут предоставляться в период с 1 января 2021 г. по 1 января 2035 г. При этом оборудование должно быть новым (изготовлено не ранее, чем за три года до регистрации инвестпроекта), а его перечень и объемы будет устанавливать Кабмин.

Согласно законопроекту освобождение от уплаты налога на прибыль будет применяться в течение пяти лет после ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, документ предоставляет право органам местного самоуправления снижать размер платы или вообще освобождать от уплаты земельного налога на участки, которые используется в инвестпроектах.

Законопроект №3762 предполагает изменение Таможенного кодекса в части освобождения инвесторов от уплаты пошлины при ввозе оборудования для инвестпроектов. Об этом сказано выше.

Сырой и неинтересный

"ДС" опросила экспертов - что они думают о перспективах этого законопроекта, насколько он будет действенным.

В целом аналитики отнеслись к проекту закона весьма прохладно. По мнению заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, Украине нужно такое правовое и инвестиционное поле, чтобы "няни" не требовались вообще - не только крупным инвесторам, но и мелким, не только новым, но и существующим. "Если компания сможет рассчитывать на понятное и прогнозируемое подключение к инфраструктуре, налогообложение, процессы на таможне и в сфере платежей - ей не нужна будет никакая инвестиционная "няня". В крупных компаниях своих профессионалов хватает", - сказала она.

В то же время она отметила, что есть хорошие западные практики местного уровня, немного схожие с идеей "инвестнянь": когда для решения вопросов о выделении земли, подводе коммуникаций и выдаче различных разрешений существует "единое окно", и инвестору не нужно собирать 100 бумажек в разных органах, давать взятки для ускорения процессов и т.д.

Экономический эксперт Борис Кушнирук раскритиковал законопроект, который, по его мнению, не даст нужного эффекта. По его словам, нужно сначала четче определиться в теми отраслями экономики, которые дадут наибольшую добавленную стоимость. Пока же, по словам экономиста, примерами "инвестнянь" для инвесторов служат "наезды" СБУ на металлургическую компанию "АрселорМиттал Кривой Рог", конфликт властей с инвесторами в "зеленую" энергетику, маски-шоу и изменения в налоговое законодательство. "Поэтому для меня все эти законопроекты об "инвестнянях" - это о "шашечках", а не о том, чтобы действительно ехать", - сказал он.

По словам Бориса Кушнирука, Украине было бы на руку открыть производство электромобилей - страна у нас большая, населения - много, и спрос на эту продукцию будет. "Но это не вопрос "инвестнянь", а вопрос максимальных налоговых преференций инвесторам. Потому что главный выигрыш государства здесь - не за счет налога на прибыль, а за счет добавленной стоимости, зарплат рабочим, спроса на эту продукцию на внутреннем рынке, появления сферы обслуживания, которая будет с этим производством связана", - сказал он.

Эксперт Growford Institute Алексей Кущ отметил, что Украина могла бы привлекать инвесторов создавать производство в Украине тем, что гарантировала бы им рынок сбыта их продукции. Например, инвестору, который создаст в Украине производство микроавтобусов с определенной степенью локализации, власти бы могли гарантировать, что на импорт аналогичной продукции будут введены пошлины, что гарантирует ему сбыт машин внутри Украины. "Тогда инвесторы понимают, зачем им отрывать производство именно здесь. А самими "инвестнянями" сейчас никого не удивишь - сотни стран примеряют этот инструментарий, начиная от Африки и заканчивая глухими азиатскими странами", - сказал он.