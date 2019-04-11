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Раде рекомендуют принять закон о налоге на выведенный капитал
12:41 11.04.2019 |
Комитет Верховной Рады (ВР) по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 8557 "О налоге на выведенный капитал". Решение было принято на заседании комитета 10 апреля, говорится на сайте ВР.
Ранее глава комитета Нина Южанина сообщала, что парламент может рассмотреть этот законопроект 11 апреля. Для этого комитет решил обратиться к правительству, чтобы "как можно быстрее согласовать детали и недостатки налога на выведенный капитал с Международным валютным фондом", который сейчас выступает против введения этого налога.
Налог на выведенный капитал (НнВК) подразумевает уплату государству сбора только с той части прибыли, которую предприятие выплачивает своим владельцам - дивидендов. Если прибыль инвестируется в производство, а не выплачивается бенефициарам, то она освобождается от налогооблажения.
Введение этого налога ранее инициировал президент Украины Петр Порошенко, но законопроект не получил поддержку парламента. Сейчас позиция о НнВК присутствует в предвыборных программах Порошенко и Владимира Зеленского.
В Минфине считают, что введение налога на выведенный капитал в 2019 году ударит по доходам госбюджета. По подсчетам министерства, в первый год потери составят 46 млрд грн. Компенсировать этот разрыв Минфин предложилвведением налога только для компаний с годовым оборотом до 200 млн грн. Такой вариант считает приемлемым и Всемирный банк.
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