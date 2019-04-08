Финансовые новости
- |
- 08.04.19
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада может вернуться к налогу на выведенный капитал 11 апреля
16:13 08.04.2019 |
Верховная Рада планирует рассмотреть 11 апреля законопроект о введении налога на выведенный капитал (НнВК) вместо налога на прибыль, сообщила председатель комитета по налоговой и таможенной политике парламента Нина Южанина.
"Уже в этот четверг, если мы примем решение по языковому законопроекту и перейдем к другим, есть шанс рассмотреть проект закона о налоге на выведенный капитал в первом чтении", - написала Южанина в Facebook.
Она сообщила, что на согласительном совете парламента сегодня, 8 апреля, решили обратиться к правительству как можно быстрее согласовать детали и недостатки налога на выведенный капитал с Международным валютным фондом (МВФ), который сейчас выступает против введения этого налога без параллельного введения компенсации потерь, которые может понести бюджет из-за отмены налога на прибыль.
Налог на выведенный капитал подразумевает уплату государству сбора только с той части прибыли, которую предприятие выплачивает своим владельцам - дивидендов. Если прибыль инвестируется в производство, а не выплачивается бенефициарам, то она освобождается от налогооблажения.
Введение этого налога ранее инициировал президент Украины Петр Порошенко, но законопроект не получил поддержку парламента. Сейчас позиция о НнВК присутствует в предвыборных программах Порошенко и Владимира Зеленского.
В Минфине считают, что введение налога на выведенный капитал в 2019 году ударит по доходам госбюджета. По подсчетам министерства, в первый год потери составят 46 млрд грн. Компенсировать этот разрыв Минфин предложил введением налога только для компаний с годовым оборотом до 200 млн грн. Такой вариант считает приемлемым и Всемирный банк.
Президент Порошенко заявлял, что предложит парламенту вернуться к налогу на выведенный капитал после своего переизбрания.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Александр Гольц: Превратится ли Черное море в поле боя?
|Зачем республиканцы давят Коломойского
|Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября
|Ставка на осень: Зачем Гриценко «посмотрел в глаза» Зеленскому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада может вернуться к налогу на выведенный капитал 11 апреля
|Нефть дорожает на сигналах сокращения предложения, цена Brent выросла до $70,69 за баррель
|Пассажиропоток аэропорта Борисполь вырос на 15%
|Цена аренды государственной с/х земли через аукционы в I кв.-2019 выросла втрое - Госгеокадастр
|Украина может начать формирование резерва нефти и нефтепродуктов до конца 2019 г. - Госрезерв
|Бензин А-95 на АЗС Киева продают за 26,09-30,99 гривни
Это интересно
|Объявлены самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности
|Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету
|Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США
|Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции
|Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков
|Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки
|Toyota предоставит бесплатный доступ к патентам на гибридные автомобили