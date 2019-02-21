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ЕБА о детенизации рынка труда: нужно модернизировать Трудовой кодекс, а потом браться за ФЛП
19:15 21.02.2019 |
ЕБА призывает подходить к решению проблемы теневой занятости стратегически, прежде всего через обновление трудового законодательства.
Как говорится в сообщении ассоциации, переданном УНИАН, легальному бизнесу действительно трудно конкурировать с теми, кто пытается обходить закон, однако прежде всего необходим современный Трудовой кодекс Украины, который находится в Верховной Раде и ожидает рассмотрения во втором чтении (законопроект №1658).
Кроме того, как отметили в ЕБА, необходимо снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда и при этом руководствоваться взвешенным подходом к специфике ИТ-бизнеса, чтобы высококачественные ИТ-специалисты не мигрировали в страны с более комфортными условиями труда для данной индустрии.
Кроме того, нужно просчитывать эффекты от внедрения всех инициатив еще до их принятия, учитывая специфику отдельных сфер и современные условия ведения бизнеса в стране.
По оценкам ЕБА, в случае принятия законопроекта в существующем виде может существенно возрасти стоимость профессиональных услуг, в особенности креативных и высокотехнологичных направлений, требующих наличия специфических знаний и компетенций. Конкурентоспособность украинских компаний на мировых рынках в таком случае может оказаться под угрозой, а экономические эффекты внутри страны также будут под вопросом.
Также сообщается, что ЕБА предоставит свои комментарии и замечания к законопроекту в ближайшее время.
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