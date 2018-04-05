Финансовые новости
- |
- 05.04.18
- |
- 18:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко внес в Раду законопроект о Нацбюро финансовой безопасности
17:43 05.04.2018 |
Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.
Об этом сообщала пресс-служба президента.
«Сегодня я подписал и определил как неотложный законопроект, который был разработан в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности», - цитирует пресс-служба слова Порошенко во время пресс-конференции для СМИ в ходе рабочей поездки в Винницкую область.
"Что это значит? У силовиков больше нет возможности заходить на предприятия», - подчеркнул Петр Порошенко.
По словам президента, все они приходили проверять уплату налогов: полиция, СБУ, прокуратура, таможня.
«Все. Мне очень хорошо известно», - отметил он.
Он также отметил, что предусматривается возможность для предпринимателя в суде защититься, и только если в суде он проигрывает и не захочет платить налоги, только тогда можно будет применять правоохранительный компонент.
Как сообщал УНИАН, президент в ходе встречи с представителями бизнеса в октябре 2017 года поручил главе парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной подготовить законопроект о Службе финансовых расследований.
19 марта 2018 года Южанина зарегистрировала в парламенте законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности (№8157), который является альтернативным одобренному Кабмином законопроекту о Службе финансовых расследований.
Статьи по теме:
05.04.2018 Спецназ или офисные воротнички. Кто заменит налоговую милицию
Верховная Рада приблизилась к реформе силового блока ГФС. Единого видения на этот счет у депутатов нет: в парламенте зарегистрировано три разных законопроекта.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Глава правления рассказал, зачем в Ощадбанк вливают десятки миллиардов
|Финляндия дала согласие на строительства Nord Stream 2 в своей исключительной экономической зоне
|Спецназ или офисные воротнички. Кто заменит налоговую милицию
|Варшава снижает накал в конфликте с Киевом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Данилюк допускает создание в 2018г нового органа по финансовым расследованиям и его запуск с 2019г
|Порошенко внес в Раду законопроект о Нацбюро финансовой безопасности
|Впервые в истории местные бюджеты превысили половину сводного бюджета Украины
|На АЗС 5 апреля отмечалось незначительное снижение средних цен на светлые нефтепродукты
|Рада приняла за основу рамочный законопроект о нацбезопасности
|Минэкономики ожидает роста промышленного производства на 3% в 1-м квартале
Это интересно
|Игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus M GM501 получил уникальную конструкцию корпуса
|Браузер Google Chrome сканирует файлы на компьютерах пользователей
|Концепт-кар Essentia стал первым электрическим Genesis
|Xiaomi представила конкурента Siri и Google Assistant
|SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO
|В Google запатентован ноутбук с двумя дисплеями на крышке
|Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах