Медреформу Рада проголосовала в подготовленной ко 2-му чтению редакции, сооплаты за медуслуги не будет - депутат

Верховная Рада проголосовала медицинскую реформу - законопроект №6327 - в редакции, подготовленной ко второму чтению, во время голосования поправок законопроект не был разбалансирован и искажен, сообщил заместитель руководителя фракции БПП Сергей Березенко.

"Принята редакция, которая была утверждена комитетом по здравоохранению еще летом 2017 года. Во время голосования по поправкам оппоненты реформы старались всячески исказить закон и разбалансировать его. Но нам удалось вернуть все те правки, за которые голосовал комитет, и проголосовать законопроект в том виде, который был передан ко второму чтению. Его не исказили в процессе рассмотрения поправок", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

С.Березенко отметил, что проголосованные в первом и втором чтении законопроекты - "это совершенно разные законы", так как в первом чтении законопроекта №6327 были элементы сооплаты.

"Никаких сооплат не существует на сегодня, есть только госпокрытие", - сказал он.

При этом С.Березенко подчеркнул, что в законопроекте зафиксировано: с 2018 года расходы на систему здравоохранения составляют не менее 5% ВВП.

"Закон предусматривает выделение не менее 5% от ВВП начиная с 2018 года. Нам бы очень хотелось, чтобы правительство имело возможность выделить такие средства", - сказал он.

По словам С.Березенко, дополнительно проголосованный закон предусматривает выделение дополнительного финансирования, в частности, на программы реимбурсации (возмещения стоимости) "Доступные лекарства" и на программы лечения некоторых заболеваний.

"Остается действовать программа реимбурсации, остается программа по онкобольным, по СПИДу, по лечению за рубежом. На эти программы будут выделены дополнительные деньги. Суммарно мы рассчитываем, что в перспективе это будет 6-6,5%, до 7% ВВП. Это очень значительные средства", - сказал он.

С.Березенко также отметил, что законопроект закладывает юридические механизмы финансирования медуслуги, а не койко-места. При этом полное прекращение финансирования койко-мест запланировано с 2020 года.

"До 2020 года будет переходный период", - сказал он, отметив, что введение переходного периода было одной из поправок, благодаря которой удалось получить поддержку депутатов.

"За один момент невозможно взять и изменить систему. Полностью на финансирование медуслуги мы перейдем с 2020 года. На 2018-2019 гг. мы сделаем переходный период", - сказал он.

С.Березенко также сказал, что с января 2018 года "будет переход первичной медицинской помощи". "Каждый будет иметь семейного врача, которого выберет. Будет борьба за пациента семейных врачей. За каждого пациента семейный врач получит определенную сумму денег. Надеемся, что в 2018 году эта сумма составит 370 грн", - сказал депутат.

При этом С.Березенко подчеркнул, что с 1 января 2018 года медицинские учреждения, которые не перейдут на новую систему, продолжат работать в рамках существующей системы.

"В случае, если где-то не смогли подготовить семейных врачей, то, по решению Кабмина, там можно будет выделять медицинскую субвенцию на бюджеты органов местной власти, чтобы сохранилась та система, которая есть в настоящее время, чтобы не разрушить то, что есть, не построив новое", - сказал он.

"Мы понимаем, что за два месяца изменить систему невозможно. Эта поправка, плавный переход, консолидировала зал и в результате мы получили 240 голосов", - сказал он.

По словам С.Березенко, проголосованный в одобренной парламентским комитетом по здравоохранению редакции законопроект не будет давать повода для противодействия ему со стороны профессионального сообщества.

"Для сопротивления теперь нет оснований: если не хотите работать по-новому, работайте по-старому, но по-новому медики будут зарабатывать больше", - подчеркнул заместитель главы фракции БПП.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе.



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