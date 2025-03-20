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У Міненерго США кажуть, що Вашингтон може взяти на себе управління українськими АЕС
09:09 20.03.2025 |
Міністр енергетики США Кріс Райт стверджує, що Сполучені Штати можуть взяти на себе управління українськими атомними електростанціями, якщо це допоможе завершити російсько-українську війну.
Про це він повідомив у ефірі телеканалу Fox News, пише "Європейська правда".
Відповідаючи на питання про можливу участь США в управлінні українською атомною енергетикою для завершення війни, Райт заявив, що "немає проблем, ми можемо це зробити".
"Я не думаю, що це потребує присутності на місцях, але я залишу зовнішню політику президенту Трампу і держсекретарю Рубіо. Я знаю, що вони працюють не покладаючи рук", - сказав Райт.
Раніше Білий дім заявляв, що має особливу зацікавленість в обговоренні долі Запорізької атомної електростанції, яка розташована на окупованій Росією українській території.
Під час розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа 19 березня порушувалось питання українських атомних електростанцій та їхнього можливого управління з боку США.
Того ж дня Зеленський повідомив, що в розмові з американським візаві Дональдом Трампом обговорив можливість допомоги США у відновленні Запорізької АЕС.
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