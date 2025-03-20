Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський підтвердив зацікавленість США у Запорізькій АЕС

 

Президент США Дональд Трамп під час розмови з українським колегою цікавився Запорізькою АЕС та можливою участю США в її відновленні, заявив президент Володимир Зеленський.

"Йшлося про атомну електростанцію, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією (Запорізька АЕС - ІФ-У). Вона небезпечна, тому що Росія контролює атомну електростанцію. Вона не працює, тому що Росія з нею не знайома, вона окупована", - сказав Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів.

За словами президента, з Трампом вони обговорювали, чи зможе Україна відновити цю станцію.

"Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути правильна інфраструктура, має бути водопостачання, технічний персонал та багато інших кроків, які необхідні для того, щоб станція стала рентабельною через 1,5-2 роки. Вона має приносити електрику", - додав глава української держави.

Зеленський зазначив, що Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США може відновити ЗАЕС.

"Я відповів, що так, якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові обговорити це з вами. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії", - наголосив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5730
  0,0072
 0,02
EUR
 1
 45,3229
  0,0254
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1441  0,09 0,23 41,8200  0,02 0,06
EUR 44,8353  0,14 0,30 45,6376  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,02 0,04 41,5700  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес