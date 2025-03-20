Зеленський підтвердив зацікавленість США у Запорізькій АЕС

Президент США Дональд Трамп під час розмови з українським колегою цікавився Запорізькою АЕС та можливою участю США в її відновленні, заявив президент Володимир Зеленський.

"Йшлося про атомну електростанцію, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією (Запорізька АЕС - ІФ-У). Вона небезпечна, тому що Росія контролює атомну електростанцію. Вона не працює, тому що Росія з нею не знайома, вона окупована", - сказав Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів.

За словами президента, з Трампом вони обговорювали, чи зможе Україна відновити цю станцію.

"Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути правильна інфраструктура, має бути водопостачання, технічний персонал та багато інших кроків, які необхідні для того, щоб станція стала рентабельною через 1,5-2 роки. Вона має приносити електрику", - додав глава української держави.

Зеленський зазначив, що Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США може відновити ЗАЕС.

"Я відповів, що так, якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові обговорити це з вами. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії", - наголосив Зеленський.