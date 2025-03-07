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Французька Orano та Енергоатом підписали угоду про збагачення урану для українських АЕС
09:35 07.03.2025 |
Французька компанія Orano, що спеціалізується на ядерній енергетиці, і НАЕК "Енергоатом" оголосили про підписання головної довгострокової комерційної угоди про надання послуг зі збагачення ядерного палива до 2040 року. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
Цей контракт гарантує Енергоатому надійне та диверсифіковане постачання послуг зі збагачення урану для забезпечення паливом атомних електростанцій України.
"Ця угода відображає наше зобов'язання надавати підтримку нашому клієнту і таким чином сприятиме енергетичній безпеці Європи", - заявив головний виконавчий директор Orano Ніколя Маес.
За словами в.о. голови Енергоатому Петра Котіна, підписана угода дає можливість Україні покладатися на роботу АЕС з огляду на плани щодо нарощування атомних потужностей.
Orano була створена у 2018 році після реорганізації французької ядерної корпорації Areva. Компанія є ключовим гравцем на світовому ринку ядерної енергетики та тісно співпрацює з державними структурами Франції. Займається видобутком урану в Казахстані, Канаді та інших країнах світу, збагаченням урану, переробленням ядерного палива та керуванням радіоактивними відходами.
У 2023 році Orano розпочала масштабний проєкт з розширення виробничих потужностей на 30% на французькому заводі зі збагачення урану Georges Besse 2. Такі зміни призведуть до підвищення максимальної річної потужності заводу до 11 млн одиниць роздільної роботи (SWU) на початок наступного десятиліття. Це зміцнить позиції Orano як ключового гравця у наданні послуг зі збагачення ядерного палива у світі.
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