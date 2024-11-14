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АНАЛІТИКА

Понад 12 мільярдів кубометрів: «Нафтогаз» звітує про збільшення видобутку газу

 

Упродовж січня-жовтня 2024 року компанії Групи Нафтогаз - АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" - видобули понад 12,3 млрд кубометрів газу. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Групи.

За словами очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова, попри воєнні дії фахівці продовжують бурити нові свердловини та стабільно нарощувати видобуток газу.

"Ми робимо все можливе, щоб гарантувати українцям стале проходження опалювального сезону на власному палив", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що обсяги валового видобутку природного газу у жовтні зросли на 2,3% у порівнянні з минулим роком - до 1,663 млрд кубометрів. Це найвище місячне значення видобутку з січня 2022 року, до повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, наприкінці жовтня "Нафтогаз" запустив свердловину з дебітом 170 тис. кубометрів газу на добу за допомогою технології одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). Раніше свердловина давала 70 тис. кубометрів на добу.

А днями "Укргазвидобування" запустило нову свердловину, яка дає 110 тисяч кубометрів газу на добу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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