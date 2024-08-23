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В Україні побудують 500 МВт балансувальної генерації: результати аукціону Укренерго
11:56 23.08.2024 |
НАЕК "Укренерго" в четвер, 23 серпня, провела другий спецаукціон на придбання автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ) строком на п'ять років. За його результатами компанія придбала 500 МВт швидких резервів, повідомила її пресслужба.
Виграли всі 35 компаній, які прийшли на аукціон. З пропозицій, які перемогли, - 41 одиниця генерувального обладнання. Близько 90% учасників аукціону - нові учасники ринку.
На аукціоні Укренерго купувало два види послуг з надання аРВЧ:
→ 579 МВт - послуга завантаження, тобто здатність електроустановок підтримувати енергосистему шляхом збільшення видачі електричної енергії в мережу;
→ 421 МВт - симетричний резерв, тобто здатність електроустановок розвантажуватись та завантажуватись, залежно від потреби енергосистеми України.
Вдалося закупити:
→ 240 МВт резервів на послугу завантаження в кожній годині, що складає більше ніж 41% від виставленої на аукціон потреби;
→ 260 МВт послуг із завантаження та розвантаження (симетричний резерв), або 62% від потреби.
Ціни пропозицій завантаження коливалися в діапазоні від 484 до 971,15 грн за МВт, а на симетричний резерв - від 1049,40 до 1330,13 грн за МВт. Тоді як гранична ціна на послуги з придбання резервів становить 1339,82 грн за МВт.
Інвестори матимуть час до жовтня 2025 року, щоб побудувати нову електроустановку та пройти сертифікацію обладнання.
"Оскільки ми не викупили всю нашу потребу сьогодні, Укренерго буде готуватися до проведення ще одного спецаукціону з аРВЧ, який плануємо розпочати в жовтні", - сказав голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.
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