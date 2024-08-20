Українці взяли кредитів «єОселя» на 10 мільярдів від початку року

Українці взяли кредити на придбання житла "єОселя" на 10 млрд грн з початку 2024 року.

Про це повідомляє Мінекономіки.

З початку 2024 року за програмою доступних кредитів "єОселя" видано 5 896 кредитів на 10 млрд грн.

"З початку року понад 3 тисячі військовослужбовців та силовиків змогли взяти пільговий кредит під 3% та покращити умови проживання. Також такий кредит отримали понад тисяча медиків, педагогів і науковців. Інші категорії громадян також можуть придбати житло на вигідних умовах - з початку року доступні кредити під 7% взяли півтори тисячі українців без власного житла та більш як 350 внутрішньо переміщених осіб та ветеранів", - відзначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

За минулий тиждень 163 українські родини отримали кредити на придбання житла на 276 млн грн.

На вторинному ринку придбали житло 115 українців, на первинному ринку - 48, з яких 15 об'єктів перебувають на стадії будівництва.

Всього за весь час дії програми доступного кредитування кредити отримали 12 221 родина на суму понад 19,4 млрд грн.