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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив іноземним компаніям будувати в Україні великі об'єкти

 

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №314, якими відкрив можливість представництвам іноземних компаній та організацій в Україні займатися будівництвом великих об'єктів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.

Йдеться про будівництво об'єктів, що належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків.

Об'єкти із середніми (СС2) класами наслідків - це житлові будинки, висотою від п'яти поверхів. Об'єкти зі значними (СС3) класами наслідків - це багатоквартирні житлові будинки понад 100 метрів заввишки, великі громадські будівлі, промислові об'єкти, будівлі університетів, коледжів, шкіл, дошкільних закладів, ТРЦ, лікарень тощо.

Право на будівельну діяльність іноземним компаніям надаватиметься без необхідності одержання ліцензії на будівництво об'єктів. Відповідна норма діятиме під час воєнного стану.

У міністерстві зазначають, що рішення Кабміну дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання діяльності іноземних компаній в Україні.

Зокрема, дозволить представництвам польських компаній в Україні проводити роботи щодо облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Такі роботи заплановані у рамках реалізації Договору між Україною та Польщею щодо надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги від 9 вересня 2015 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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