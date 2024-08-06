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АНАЛІТИКА

За сім місяців в Україні видобули 8,6 мільярда кубометрів газу

 

За сім місяців 2024 року підприємства Групи Нафтогаз - АТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта» - видобули 8,6 млрд кубометрів товарного газу. Це більш як на 7% перевищує аналогічний показник торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

«Компанії Групи збільшують газовидобуток через запуск нових високопродуктивних свердловин, впровадження нових технологій та ефективну роботу зі старим фондом. Планові показники перевищено на 2%», - зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

За його словами, робота не припиняється не тільки у центральних і західних областях, а й у східних, попри всі воєнні виклики.

Як повідомлялось, нещодавно АТ «Укргазвидобування» запустило нову високодебітну свердловину, яка дає 274 тис. кубометрів газу на добу.
 

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