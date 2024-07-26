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АНАЛІТИКА

ЄС передає Україні ще 68 великих генераторів

ЄС передає Україні ще 68 великих генераторів

 

Українські міста отримають від Євросоюзу ще 68 великих генераторів для критичної інфраструктури.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили на офіційній сторінці Представництва ЄС в Україні.

У зв'язку зі скрутним становищем України через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури Євросоюз передає ще 68 генераторів для підтримки роботи об'єктів критичної інфраструктури.

Допомогу передають спільно з гуманітарною програмою уряду Німеччини.

Серед інших, генератори отримав прифронтовий Покровськ, щоб забезпечити теплопостачання своїм мешканцям.

Раніше Швеція анонсувала надання 13 дизельних генераторів, які до цього використовувалися її оператором системи передачі електроенергії.

Фінляндія нещодавно повідомила, що надасть ще 2 млн євро на підтримку українців похилого віку у прифронтових районах.

Ключові теги: ЄС
 

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