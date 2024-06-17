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АНАЛІТИКА

Світова більшість вимагає повернення ЗАЕС під контроль України - Енергоатом

 

Одна із тез підсумкового комюніке Саміту миру - вимога безпечної роботи атомних електростанцій - вимагає повернути Запорізьку АЕС під контроль України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«Цим документом світова більшість вимагає від країни - агресора повернути ЗАЕС Україні. Це єдиний шлях відновлення ядерної та радіаційної безпеки Запорізької АЕС, а також її захисту», - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що гарантувати недопущення ядерної та радіаційної аварії та завдання шкоди людям та довкіллю може лише повернення ЗАЕС Україні.

«НАЕК «Енергоатом» як український оператор чотирьох діючих атомних електростанцій докладе максимальних зусиль задля відновлення роботи Запорізької АЕС відповідно до схваленого Комюніке та забезпечить її надійну та безпечну експлуатацію», - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, учасники Саміту миру у спільному комюніке наголосили на неприпустимості використання ядерної зброї в Україні, неприпустимості використання продовольчої безпеки як зброї та заявили про необхідність повного обміну військовополоненими.
 

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