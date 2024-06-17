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АНАЛІТИКА

Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке

 

Учасники Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Офіс президента України.

Текст комюніке, який опублікував Офіс президента України, співпадає з текстом, який опинився в роспорядженні "Європейської правди".

Учасники підтвердили відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною.

У матеріалі "Європейської правди" ми пояснили значення та нюанси норм комюніке для України.

Учасники Саміту миру також заявили, що мають спільне бачення щодо таких важливих аспектів:

1. Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю.

Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом.

Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими, наголосили учасники Саміту миру.

2. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими.

Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними.

Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам.

3. Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін", - йдеться в комюніке.

Учасники зауважили, що Статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні.

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