В Україні запустили ще дві свердловин на понад 200 тисяч кубометрів газу

"Укргазвидобування" (входить до Групи Нафтогаз) ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини, які були пробурені на одному родовищі. Сумарно забезпечують понад 200 тис. кубометрів на добу.

Як повідомляє пресслужба компанії, на одній зі свердловин пробурено бічний стовбур, друга - введена в експлуатацію після буріння.

Зазначається, що перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення. Фахівці провели аналіз стану свердловини, стану розробки цієї ділянки родовища та побачили перспективи відновлення свердловини.

"Щоб відновити цю свердловину з високим дебітом було прийнято рішення про буріння бічного стовбура та подальшого проведення кількох стадій гідророзриву пласта. Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткових понад 100 тис. куб. м блакитного палива для країни", - розповів т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Друга оціночно-експлуатаційна свердловина також дає понад 100 тис. куб. м газу. Високий результат забезпечили завдяки вдалому вибору місця буріння, а також проведення чотирьох стадій гідророзриву пласта.

Як додали в "Нафтогазі", на цьому родовищі з 2021 року втілюється план його активного розбурювання. За останні півтора року, діючий фонд вже поповнили 15 нових експлуатаційних свердловин, наразі буряться та випробовуються ще кілька. Цього року родовище вперше за понад 10 років повернеться до річного видобутку понад 1 млрд куб. м.