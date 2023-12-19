Фінансові новини
- |
- 19.12.23
- |
- 11:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні запустили ще дві свердловин на понад 200 тисяч кубометрів газу
10:51 19.12.2023 |
"Укргазвидобування" (входить до Групи Нафтогаз) ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини, які були пробурені на одному родовищі. Сумарно забезпечують понад 200 тис. кубометрів на добу.
Як повідомляє пресслужба компанії, на одній зі свердловин пробурено бічний стовбур, друга - введена в експлуатацію після буріння.
Зазначається, що перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення. Фахівці провели аналіз стану свердловини, стану розробки цієї ділянки родовища та побачили перспективи відновлення свердловини.
"Щоб відновити цю свердловину з високим дебітом було прийнято рішення про буріння бічного стовбура та подальшого проведення кількох стадій гідророзриву пласта. Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткових понад 100 тис. куб. м блакитного палива для країни", - розповів т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.
Друга оціночно-експлуатаційна свердловина також дає понад 100 тис. куб. м газу. Високий результат забезпечили завдяки вдалому вибору місця буріння, а також проведення чотирьох стадій гідророзриву пласта.
Як додали в "Нафтогазі", на цьому родовищі з 2021 року втілюється план його активного розбурювання. За останні півтора року, діючий фонд вже поповнили 15 нових експлуатаційних свердловин, наразі буряться та випробовуються ще кілька. Цього року родовище вперше за понад 10 років повернеться до річного видобутку понад 1 млрд куб. м.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Bihus: Арахамія їздив на авто Кауфмана з підозрою від НАБУ. Каже, що проблеми не бачить
ТОП-НОВИНИ
|Нові санкції ЄС передбачають додаткові заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту
|Алмази та двигуни для безпілотників: Євросоюз затвердив 12 пакет економічних санкцій проти Росії
|ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель
|Данія і Швеція анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.12.23
|В Україні запустили ще дві свердловин на понад 200 тисяч кубометрів газу
|ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для подальших інвестицій в економіку України
|За час дії «транспортного безвізу» рух товарів автошляхами з України в ЄС і навпаки зріс на понад 40%
|Укрзалізниця залучить приватні компанії до ремонту локомотивів - шукатимуть через Prozorro
|Банки минулого тижня видали ₴1,7 мільярда доступних кредитів
Бізнес
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу
|Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані