НКРЕКП поставила крапку у справі «СЕС Шурми»: матеріали передано в НАБУ

Нацкомісія з енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) за результатами позапланової перевірки діяльності "Укренерго" винесла рішення у справі про недостовірність передачі даних обліку електроенергії, що виробляється генерувальними установками на тимчасово окупованих територіях.

Рішення було ухвалене на засіданні НКРЕКП 12 грудня.

"Усі документи у цій справі буде передано НАБУ на їхній запит для подальшого реагування", - заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Перевірку було ініційовано за зверненням ДП "Гарантований покупець".

ГарПок скаржився на можливе надання "Укренерго" неправдивої інформації про облік електроенергії, яка вироблялась на тимчасово окупованих територіях за період із 1 січня до 31 грудня 2022 року.

"Сьогоднішнім рішенням НКРЕКП ставить крапку у справі про недостовірність передачі сертифікованих даних комерційного обліку електроенергії, що виробляється генерувальними установками на тимчасово окупованих територіях", - зазначив Ущаповський, коментуючи передачу матеріалів справи в НАБУ.

Регулятор зі свого боку виніс відповідне рішення щодо НЕК "Укренерго", яке за результатами перевірки отримало застереження щодо недопущення подальшого порушення Ліцензійних умов з передання електричної енергії.