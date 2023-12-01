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АНАЛІТИКА

В Україні запрацювали ще три потужні газові свердловини

 

"Укргазвидобування" в листопаді 2023 року ввело в експлуатацію ще три високодебітні свердловини, які сумарно забезпечують понад 400 тис. куб. м газу на добу. Дві з них - нові, третя - відновлена з ліквідаційного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, нову розвідувальну свердловину пробурено на нещодавно відкритому родовищі. Місце для буріння визначили на підставі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень.

Іншу нову оціночно-експлуатаційну свердловину пробурено на старому родовищі, яке експлуатують вже понад 50 років. Фахівці виконали глибокий аналіз стану розробки, оцінили залишковий потенціал газоконденсатних покладів і визначили місце для нової свердловини. Обидві свердловини пробурено філією "Укрбургаз".

Відновлена свердловина перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років. Фахівці провели роботи з капітального ремонту та реліквідації свердловини, а також підготували свердловину до ГРП. Зовнішній підрядник успішно виконав двостадійний гідророзрив, завдяки якому вдалося отримати високий дебіт, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні було видобуто 18,5 млрд кубометрів газу, 4,3 млрд з яких приватними компаніями. За добу в Україні видобувають близько 50 млн кубометрів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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