Фінансові новини
- |
- 01.12.23
- |
- 22:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні запрацювали ще три потужні газові свердловини
17:24 01.12.2023 |
"Укргазвидобування" в листопаді 2023 року ввело в експлуатацію ще три високодебітні свердловини, які сумарно забезпечують понад 400 тис. куб. м газу на добу. Дві з них - нові, третя - відновлена з ліквідаційного фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
За даними прес-служби, нову розвідувальну свердловину пробурено на нещодавно відкритому родовищі. Місце для буріння визначили на підставі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень.
Іншу нову оціночно-експлуатаційну свердловину пробурено на старому родовищі, яке експлуатують вже понад 50 років. Фахівці виконали глибокий аналіз стану розробки, оцінили залишковий потенціал газоконденсатних покладів і визначили місце для нової свердловини. Обидві свердловини пробурено філією "Укрбургаз".
Відновлена свердловина перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років. Фахівці провели роботи з капітального ремонту та реліквідації свердловини, а також підготували свердловину до ГРП. Зовнішній підрядник успішно виконав двостадійний гідророзрив, завдяки якому вдалося отримати високий дебіт, повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, у 2022 році в Україні було видобуто 18,5 млрд кубометрів газу, 4,3 млрд з яких приватними компаніями. За добу в Україні видобувають близько 50 млн кубометрів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росію не переобрали в раду агентства ООН з питань судноплавства
|The Economist: Захід має «прокинутись», інакше Путін переможе Україну
|Порошенко повідомив, що його не випустили на міжнародні зустрічі у США та Польщі
|Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес Харкова звільнили від сплати оренди у 2022 році, частину – до кінця війни
|Кабінет Міністрів України призначив нового заступника міністра оборони Рустема Умєрова. Ним став Віталій Половенко
|Словацькі перевізники заблокували рух вантажівок через «Вишнє-Нємецке»
|Проєкт водневого коридору з України отримав підтримку Єврокомісії
|В Україні запрацювали ще три потужні газові свердловини
|Британія внесла £20 мільйонів до Трастового фонду підтримки економіки України
Бізнес
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку