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АНАЛІТИКА

Запаси газу в підземних сховищах України перевищили 15 млрд кубометрів

 

НАК "Нафтогаз України" достроково заповнив підземні газосховища для проходження цієї зими. Обсяг запасів у ПСГ нині перевищує 15,1 млрд кубометрів газу.

Про це заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

"Це буде перша зима для України, яку ми пройдемо завдяки газу власного видобутку, не витративши ані копійки з державного бюджету на закупівлю імпортного палива", - сказав він на форумі "Майбутнє української енергетики".

Стаття на тему:

21.09.2023 Заява Міненерго про закачку на зиму 14,7 млрд кубів газу не відповідає дійсності - ексглава ОГТСУ
"Із зазначених 14,7 млрд кубометрів газу 2,6 млрд кубометрів належать нерезидентам, які його вже продали наперед та вивезуть назад у ЄС у грудні-лютому", - зазначив Макогон.
 

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