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АНАЛІТИКА

Заява Міненерго про закачку на зиму 14,7 млрд кубів газу не відповідає дійсності - ексглава ОГТСУ

 

У підземних сховищах України немає 14,7 млрд кубів газу для проходження осінньо-зимового періоду, про які каже Міністерство енергетики.

Про це заявив ексглава Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

"Міністерство енергетики України продовжує створювати теплу ванну перед зимою. Тепер браво рапортує про накопичення 14,7 млрд кубометрів в українських ПСГ (підземних сховищах газу. - ред.) та дякує "новому менеджменту" "Нафтогазу". Але забуває сказати, що з зазначених 14,7 млрд кубометрів газу 2,6 млрд кубометрів належать нерезидентам, які його вже продали наперед та вивезуть назад у ЄС у грудні-лютому", - зазначив Макогон.

Він наголосив, що ці 2,6 млрд кубометрів некоректно враховувати в балансі газу для проходження зими в Україні.

"Фактично в ПСГ є приблизно тільки 12,1 млрд кубометрів, на які теоретично може розраховувати український споживач. "Теоретично", тому що в цих 12.1 млрд кубометрах є ще газ приватних видобувників, газ Оператора ГТС та інших власників, які не зобов'язані його постачати населенню, ТКЕ та енергетикам", - сказав ексглава ОГТСУ.

За його словами, "обсяги газу, які належить самому Нафтогазу, - це страшна державна таємниця".

А фактично, зараз існує значне відставання від показників минулого року, коли в ПСГ на 1 вересня було 13 млрд кубометрів, а на кінець жовтня 14.5 млрд кубометрів. І серед цих обсягів не було газу нерезидентів.

"Тобто зараз в ПСГ десь на 1.5 млрд кубометрів менше газу, доступного для проходження зими, ніж було минулого року. Хоча плани на використання енергетиками газу цією зимою значно більші", - зазначив Макогон.

"Думаю, що КМУ, коли встановлював план накопичення газу в 14.7 млрд кубометрів, мав на увазі обсяги газу для населення, ТКЕ та енергетиків, і вони розраховувалися на базі їх планів споживання. КМУ не мають цікавити, скільки газу привезли нерезиденти для тимчасового зберігання, бо це не має відношення до підготовки до зими в Україні", - наголосив він.

Сергій Макогон також зазначив, що, на жаль, в цьому році, коли ціна влітку падала до 250-300 доларів, нове керівництво "Нафтогазу" не дуже поспішало імпортувати газ на зиму. Зараз йдуть якісь незначні закупівлі імпортного газу за кошти ЄБРР, але і ціна зараз значно більша ніж була літом.

"Цікаво, а що б зараз Міненерго говорило, якби західні трейдери не привезли газ в ПСГ і загальний показник обсягу газу в ПСГ був би не 14,7 млрд кубометрів, а 12,1", - додав він.
За матеріалами: Економічна правда
 

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