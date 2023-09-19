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АНАЛІТИКА

Обсяг газу в ПСГ досяг необхідного на початок ОЗП рівня 14,7 млрд куб м – Міненерго

 

Україна накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 14,7 млрд куб. м цього палива, що відповідає поставленому урядом плановому завданню на початок осіннє-зимового періоду 2023/2024 рр, передає Енергореформа.

Про це повідомило Міністерство енергетики України

"Станом на 19 вересня загальний обсяг природного газу в ПСГ сягнув 14,7 млрд куб. м. Отже, план Кабінету міністрів України з досягнення показника прогнозного балансу природного газу в сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково", - йдеться у релізі Міненерго з посиланням на його главу Германа Галущенка.

За його словами, таких результатів вдалося досягнути завдяки ефективній роботі нового менеджменту НАК "Нафтогаз України" та злагодженій роботі всіх компаній газової сфери - АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз" та Оператора ГТС України.

"Сьогодні вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який буде проходити в умовах російських атак. Накопичення газу у наших сховищах із випередженням графіка - важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни", - зазначив Галущенко.

Як повідомляла Енергореформа, за даними НАК "Нафтогаз України", запаси газу в ПСГ на кінець серпня складали 14 млрд куб м.
 

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