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Обсяг газу в ПСГ досяг необхідного на початок ОЗП рівня 14,7 млрд куб м – Міненерго
09:17 19.09.2023 |
Україна накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 14,7 млрд куб. м цього палива, що відповідає поставленому урядом плановому завданню на початок осіннє-зимового періоду 2023/2024 рр, передає Енергореформа.
Про це повідомило Міністерство енергетики України
"Станом на 19 вересня загальний обсяг природного газу в ПСГ сягнув 14,7 млрд куб. м. Отже, план Кабінету міністрів України з досягнення показника прогнозного балансу природного газу в сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково", - йдеться у релізі Міненерго з посиланням на його главу Германа Галущенка.
За його словами, таких результатів вдалося досягнути завдяки ефективній роботі нового менеджменту НАК "Нафтогаз України" та злагодженій роботі всіх компаній газової сфери - АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз" та Оператора ГТС України.
"Сьогодні вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який буде проходити в умовах російських атак. Накопичення газу у наших сховищах із випередженням графіка - важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни", - зазначив Галущенко.
Як повідомляла Енергореформа, за даними НАК "Нафтогаз України", запаси газу в ПСГ на кінець серпня складали 14 млрд куб м.
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