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АНАЛІТИКА

Укргазвидобування досягло найвищого добового видобутку за останні три роки

 

Укргазвидобування з початку року збільшило добовий видобуток товарного газу на 3,31 млн кубометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз.

"Завдяки введенню в експлуатацію з початку року 54 нових газових свердловин та збільшенню кількості сервісних операцій у серпні середньодобовий показник видобутку блакитного палива АТ «Укргазвидобування» сягнув найвищого показника з червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку 2023 року компанія збільшила добовий видобуток товарного газу на 3,31 млн куб. м.

У Нафтогазі розраховують, що досягнуте збільшення середньодобового видобутку дозволить перевершити результати за попередні два роки.

Як повідомлялося, у 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.
 

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