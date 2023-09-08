Фінансові новини
- |
- 08.09.23
- |
- 14:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укргазвидобування досягло найвищого добового видобутку за останні три роки
11:52 08.09.2023 |
Укргазвидобування з початку року збільшило добовий видобуток товарного газу на 3,31 млн кубометрів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз.
"Завдяки введенню в експлуатацію з початку року 54 нових газових свердловин та збільшенню кількості сервісних операцій у серпні середньодобовий показник видобутку блакитного палива АТ «Укргазвидобування» сягнув найвищого показника з червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку 2023 року компанія збільшила добовий видобуток товарного газу на 3,31 млн куб. м.
У Нафтогазі розраховують, що досягнуте збільшення середньодобового видобутку дозволить перевершити результати за попередні два роки.
Як повідомлялося, у 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
|НАБУ повідомило про підозру Коломойському
|Зеленського попросили ветувати закон про е-декларування. Петиція набрала підписи
|Таємне е-декларування. Хтось має понести політичну відповідальність за дивну позицію «слуг народу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Специалисты Стилус рассказали, как приобрести б/у айфон и не прогадать
У РУБРИЦІ
|За тиждень автогаз у середньому здорожчав на 34 коп./л
|Світові ціни на продовольство в серпні порівняно з липнем знизилися на 2,1% - ФАО
|Dragon Capital підвищив прогноз зростання ВВП у 2023 р. до 4,5% й очікує стабільної гривні
|В МЗС Польщі заявили, що український тиск щодо агроімпорту переходить межі
|Укргазвидобування досягло найвищого добового видобутку за останні три роки
|Українські аграрії вже зібрали 33,7 мільйона тонн зернових та олійних
|МХП і саудівська DHV створюють СП 45% на 55% для інвестування понад $50 млн у птахівництво в Саудівській Аравії
Бізнес
|Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах
|Facebook видаляє вкладку «Новини» в окремих країнах Європи — після численних звинувачень у поширенні пропаганди
|Маск позичив 1 мільярд доларів у SpaceX тоді ж, коли купував Twitter – WSJ
|Kia показав компактний позашляховик EV5
|Китай створить державний фонд на $40 мільярдів для розвитку індустрії мікросхем, – ЗМІ
|Redmi Note 12 Turbo на Snapdragon 7+ Gen 2 отримав звання найпотужнішого у світі смартфона середнього класу
|OnePlus Ace 2 Pro став найпродуктивнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu