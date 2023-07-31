В «Укренерго» відновили 56 трансформаторних підстанцій, ще 7 - в роботі.

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити про статус відновлення підстанцій, основний елемент це трансформатори, 56 одиниць відновлені. Нам залишилось 7 до початку опалювального сезону», - зазначив Кудрицький.

За його словами, це дасть можливість в кожному регіоні не просто покрити мережу споживання електроенергії, а й досягти «золотого стандарту», коли споживачі не помітять жодних відключень у мережі повітряних ліній передачі електроенергії.

«На цьому ми зупинятись не збираємось. Адже ми розуміємо, що будуть атаки. Відповідно ще 20 одиниць трансформаторного обладнання має бути встановлено до кінця року як запас міцності», - додав Кудрицький.

Водночас, він зауважив, що серед основних ризиків в енергосистемі залишаються загроза обстрілів та недостатня генерація електроенергії.

«Нам потрібні будуть всі енергоблоки, які є в системі. Навіть ті старі електростанції, які не використовувались минулих періодів, нам потрібні будуть в роботі цієї зими», - переконаний Кудрицький.

Він зауважив, що від початку війни 250 ракет і дронів влучили і спричинили пошкодження багатьох підстанцій.

«Ми очікуємо, що підстанції, як наші так і при електростанціях, будуть атаковані шахедами, а машинні зали, де відбувається генерація електроенергії, швидше за все будуть атаковані ракетами», - зазначив Кудрицький.

За його словами, захист від шахедів на підстанціях вже облаштовують, а захист машинних залів потребує технічних рішень.

Також, голова Правління НЕК «Укренерго» зазначив, що борги на ринку електроенергії ускладнюють необхідні ремонти.

Як повідомляло агентство, сьогодні в Івано-Франківську відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.