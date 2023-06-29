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Британія виділяє 10 млн фунтів грантів на інновації для «зеленої» енергетики в Україні
13:52 29.06.2023 |
Уряд Британії виділив 10 млн фунтів стерлінгів для фінансування кращих проєктів, що запропонують інновації для української "зеленої" енергетики.
Як пише "Європейська правда", про це оголосила пресслужба посольства Британії в Україні.
Йдеться про конкурс проєктів, які будуть спрямовані на розвиток інновацій у "зеленій" енергетиці та одночасно повоєнну відбудову України, з назвою Innovate Ukraine Competition.
Для нього створили окремий сайт з детальною інформацією про те, які ідеї підпадають під критерії та як подати заявку.
"Innovate Ukraine відкриває доступ до 10 млн фунтів стерлінгів для підтримки бізнесу у розробці високоінноваційних технологій сталого розвитку для енергетики та бізнес-моделей, які сприятимуть відновленню української енергосистеми", - зазначають у комюніке.
Для зацікавлених взяти участь пропонують вебінари та дистанційні зустрічі, щоб обговорити можливості, які пропонує конкурс.
Заявки можна подавати до 8 вересня 2023 року.
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