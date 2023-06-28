Bloomberg: трейдери з ЄС збільшують потік газу на зберігання в Україну

Україна очікує різкого збільшення потоків природного газу в країну з Європейського Союзу, оскільки трейдери зацікавлені у своїх вільних сховищах, щоб запастися паливом на майбутню зиму. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Оскільки запаси в Європі вже заповнені більше, ніж зазвичай, гравці ринку дивляться на Україну - ризикований напрямок, але з величезними місцями зберігання й нижчими комісіями. Очікується, що резервування потужностей, які здійснюють трейдери для доставки палива в Україну, зросте в третьому кварталі. Про це кажуть поінформовані джерела, посилаючись на національну мережу.

Бронювання, здійснені в європейських мережах, що межують з Україною, вже сигналізують про потенційний потік у 18,2 млн кубометрів на день у третьому кварталі, повідомляє медіа-служба мережі. Аукціони потужності, які проводить українська мережа, підтвердили 6,9 млн кубометрів на добу за липень і 3,5 млн кубометрів на добу за квартал, але додаткові обсяги може бути зарезервовано пізніше, повідомили в мережі.

Україна запропонувала європейським трейдерам використовувати понад 10 млрд кубометрів своїх підземних сховищ - приблизно третину величезних потужностей країни, що залишилися з радянських часів, і 10% ЄС.

Зі слів аналітиків BloombergNEF, запаси газу в Європі близькі до рекордно високих рівнів і мають намір повністю заповнитися до кінця літа, тому регіон розмірковує над тим, чи варто ризикувати недовикористаними сховищами в Україні, щоб накопичити більше палива. Зимові контракти, що торгуються з премією до найближчих цін, підвищують привабливість зберігання якомога більшої кількості газу.

Проте щоб зробити запаси життєво важливого палива в Україні життєздатними, літні ціни, можливо, повинні будуть знизитися ще більше порівняно з поточним рівнем, щоб виправдати витрати. ЄС також, ймовірно, доведеться втрутитися, щоб забезпечити захист від потенційних втрат, пов'язаних із розв'язаною росією повномасштабною війною в Україні.

Як відомо, торік у жовтні голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов запропонував Європі скористатися підземними сховищами газу (ПСГ) в Україні, де було вільно понад 10 млрд кубометрів потужностей. За даними «Нафтогазу», загальна активна ємність українських ПСГ - понад 30 млрд кубометрів газу. Це найбільші в Європі й треті за обсягами в світі сховища.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник також заявляв, що країна сподівається стати газовим хабом для Європи, а влада пропонує європейським трейдерам використовувати українські підземні сховища газу (ПСГ) за найнижчими цінами.