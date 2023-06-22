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Велика Британія готова інвестувати в український енергосектор
09:02 22.06.2023 |
Представники бізнесу Великої Британії готові почати інвестувати в український енергосектор.
Як передає Укрінформ, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко після зустрічі з державною міністеркою Департаменту бізнесу і торгівлі Великої Британії Нусрат Гані, повідомляє Міненерго у Телеграмі.
«Велика Британія - великий друг України і надійний партнер! І цілком може стати ще більшим та надійнішим. Український енергосектор потребує інвестицій. Британський бізнес готовий надати необхідну підтримку. Отже, маємо спільно шукати механізми, у тому числі на міждержавному рівні, аби прискорити ці процеси», - наголосив Галущенко.
Під час зустрічі міністр вкотре подякував британським друзям за допомогу, зокрема за 55 вантажів енергообладнання та понад 11 мільйонів євро внеску до Фонду енергетичної підтримки.
Як повідомлялося, Міністерство енергетики України і Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства (FCDO) Великої Британії уклали меморандум про Енергетичне партнерство між країнами. Меморандум передбачає створення нового Фонду викликів у сфері зелених інновацій «InnovateUkraine» у розмірі 62 млн фунтів стерлінгів.
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