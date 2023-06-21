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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Європа збільшила можливість для імпорту електроенергії в Україну
15:56 21.06.2023 |
Європейська мережа операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E збільшила обсяги пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів для імпорту електроенергії в Україну та Молдову до 1200 МВт.
Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", завдяки цьому максимальна доступна пропускна спроможність для імпорту електроенергії із зони континентальної Європи до блоку Україна/Молдова збільшиться на 150 МВт.
"Наразі імпорт електроенергії з ЄС є значним джерелом покриття можливого дефіциту в українській енергосистемі. Разом з операторами європейської енергосистеми "Укренерго" продовжує роботу з поступового збільшення пропускної спроможності інтерконекторів, яка доступна для комерційних обмінів електроенергію між ЄС та Україною і Молдовою", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 18 квітня ENTSO-E збільшила технічну можливість для імпорту електроенергії з Європи до України/Молдови до 1050 МВт. Технічна можливість для експорту з України/Молдови до Європи становить 400 МВт.
Нагадаємо, ENTSO-E прийняла рішення про поетапне розширення пропускної спроможності для імпорту/експорту електроенергії 7 червня 2022 року. Комерційні обміни електроенергією з Європою розпочалися 30 червня.
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