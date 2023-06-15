Українська ГТС забезпечує понад 100 маршрутів транспортування газу до ЄС

У новому газовому сезоні Україна пропонує до використання понад 10 млрд кубометрів підземних газових сховищ (ПСГ) та гнучку газотранспортну систему, яка забезпечує понад 100 маршрутів транспортування між ПСГ та європейськими кордонами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ТОВ «Оператор ГТС України».

«Ми проаналізували різні маршрути транспортування газу між українськими сховищами та європейськими кордонами. Надійність кожного маршруту гарантується великою кількістю підключень між ПСГ та газотранспортною системою, а також наявністю принаймні двох трубопроводів із кожним суміжним оператором ГТС країн ЄС», - зазначив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Він нагадав, що у 2022-2023 роках ОГТСУ наполегливо працював над розширенням можливостей транскордонної торгівлі. Це дозволило запропонувати зараз 54 млн кубометрів на добу гарантованих потужностей на вході до української ГТС, які можна використати для закачування газу до українських сховищ.

При цьому потужності на вихід, яким можна скористатись для реекспорту, становлять понад 200 млн кубометрів.

"Укртрансгаз має достатньо потужностей, аби відбирати великі об'єми газу навіть у пікові періоди опалювального сезону. Потужності міжкордонних точок зʼєднання вже зараз дають змогу імпортувати до України мільйони кубометрів газу щодоби, а Укртрансгаз і далі пропонує клієнтам можливість зберігати його в режимі митного складу протягом 1 095 днів без сплати податків та митних платежів", - додав очільник Укртрансгазу Роман Малютін.

Як повідомлялося, ТОВ «Оператор ГТС України» працює над розширенням можливостей газотранспортної інфраструктури України для залучення європейських замовників та розвитку напряму відновлюваних газів.