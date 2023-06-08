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АНАЛІТИКА

Австрія надасть 1 мільйон євро на підтримку ядерної безпеки в Україні

 

Уряд Австрії в середу оголосив про надання одного мільйона євро Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ Австрії.

Кошти на фінансування діяльності МАГАТЕ в Україні внесуть порівну австрійське МЗС і Міністерство захисту клімату.

За словами міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга, "російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися". "Незалежна й неупереджена робота МАГАТЕ на місцях і її присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження і убезпеченням життів", - додав він.

Кошти Австрії будуть спрямовані на, серед іншого, розгортання та роботу групи МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об'єктах, зокрема й на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.
За матеріалами: Elektrovesti.net
Ключові теги: Австрія
 

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