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Австрія надасть 1 мільйон євро на підтримку ядерної безпеки в Україні
09:11 08.06.2023 |
Уряд Австрії в середу оголосив про надання одного мільйона євро Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ Австрії.
Кошти на фінансування діяльності МАГАТЕ в Україні внесуть порівну австрійське МЗС і Міністерство захисту клімату.
За словами міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга, "російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися". "Незалежна й неупереджена робота МАГАТЕ на місцях і її присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження і убезпеченням життів", - додав він.
Кошти Австрії будуть спрямовані на, серед іншого, розгортання та роботу групи МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об'єктах, зокрема й на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.
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