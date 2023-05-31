СПГ-танкери хочуть змусити втрачати менше газу

Три резервуари на танкерах із СПГ дозволять зменшити швидкість випаровування газу більш ніж на 5%, а також знизять витрати на технічне обслуговування.

Так, південнокорейська суднобудівна компанія Samsung Heavy Industries і французька GTT оголосили про спільну розробку нового газовозу. Це буде трирезервуарний танкер Cargo Tank LNGC.

Зі слів Samsung Heavy, Cargo Tank LNGC призначено для підвищення ефективності: три танки замість стандартних чотирьох дозволять зменшити швидкість випаровування газу більш ніж на 5%, а також зменшать витрати на технічне обслуговування.

Нова модель уже отримала важливе схвалення проєкту від Lloyd's Register. GTT, зазначимо, ще у жовтні отримала від найбільшого класифікатора DNV схвалення трирезервуарного газовоза.

Нагадаємо, що при транспортуванні скрапленого природного газу під час шторму випаровування сягає 1%, тобто майже 200 тонн на добу. Загальні втрати сПГ можуть досягати 15-20%. При цьому сучасні судна оснащуються або установками повторного скраплення, які повинні запобігати втратам газу, або газ, що випаровується, використовується як паливо.

Нині танкери-газовози місткістю близько 174 тис. куб. м й більше оснащені чотирма резервуарами для СПГ.

