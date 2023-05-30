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Сонячна енергія обвалила ціни на газ у Європі до мінімуму за два роки, - Bloomberg
13:54 30.05.2023 |
Європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня більш як за два роки. Попит ще більше постраждав від рекордного використання сонячної енергії у Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ціна газу на TFT у Нідерландах впала до 24,17 євро за мегават-годину (близько 275 доларів за тисячу кубометрів).
Ціни на газ продемонстрували найтриваліше зниження з 2007 року, падаючи протягом восьми тижнів. Це стало різким поворотом після енергетичної кризи, внаслідок якої минулого року ціни досягли безпрецедентного рівня. І зараз мало ознак того, що спад скоро припиниться.
Рекордне використання сонячної енергії
Відновлювані джерела енергії також знижують навантаження на газ для вироблення електроенергії, а Німеччина у вихідні встановила рекорд використання сонячної енергії. Після війни в Україні країна більш ніж на десятиліття, до 2035 року, перенесла свою мету - перейти на 100% відновлювану енергію, щоб скоротити свою залежність від газу. BloombergNEF прогнозує, що до 2030 року вітрова та сонячна енергія досягне 76% від загального обсягу генерації.
Більша частина збільшення кількості сонячних установок у Європейському Союзі спрямована на те, щоб "відійти від дорогого викопного палива швидшими темпами та уникнути подальшого впливу стрибків цін на енергію та загроз безпеки, які сталися за останні 18-24 місяці", - сказала Сара Браун, керівник європейської програми в енергетичному аналітичному центрі Ember.
Запаси газу
Запаси газу набагато більші, ніж зазвичай, на 68%, і, ймовірно, будуть повністю заповнені набагато раніше, ніж зазвичай. Це знизить більшу частину ризиків пропозиції на наступну зиму, чинячи подальший тиск на ціни.
Ціни на зріджений природний газ в Азії також впали до найнижчого рівня більш ніж за два роки, при цьому трейдери щосили намагаються визначити дно через попит, що вагається в Китаї, і достатньої пропозиції.
Нагадаємо, ціни на газ у Європі цього року впали на дві третини. Це підриває один із головних козирів президента РФ Володимира Путіна - можливість скоротити постачання газу до регіону.
Пік цін на газ припав на серпень минулого року, коли було встановлено рекордну ціну - майже 340 євро за мегават-годину.
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