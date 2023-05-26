Сонячна енергетика у 2023 р. вперше випередить нафтовидобуток за розміром інвестицій - глава МЕА

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Інвестиції в сонячну енергетику цьогоріч можуть уперше бути більшими за вкладення в нафтовидобуток, заявив в інтерв'ю Financial Times глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль.

Сонячна енергетика - "зірка світових енергетичних інвестицій", зазначив Біроль. Очікується, що 2023 року вкладення в цю сферу сягнуть $382 млрд, тоді як інвестиції у видобуток нафти становитимуть $371 млрд.

У 2013 році витрати на нафтовидобуток і сонячну енергетику становили $636 млрд і $127 млрд відповідно.

Вкладення в енергетичний сектор у 2023 році очікуються на рівні $2,8 трлн, повідомляє МЕА у щорічному прогнозі інвестицій у галузі енергетики (World Energy Investment Outlook). Понад $1,7 трлн буде витрачено на екологічно чисту енергетику, включно з відновлюваними джерелами, електричними мережами, системами накопичення, низькоемісійним паливом і атомною енергетикою.

Зростання інвестицій у чисту енергетику і сегмент викопного палива порівняно з показниками 2021 року цього року становитиме 24% і 15% відповідно, прогнозує МЕА.

П'ять років тому вкладення в енергетичну галузь становили $1 трлн, з яких на екологічно чисті технології припадала половина.