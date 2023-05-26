Фінансові новини
- |
- 26.05.23
- |
- 14:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Сонячна енергетика у 2023 р. вперше випередить нафтовидобуток за розміром інвестицій - глава МЕА
09:25 26.05.2023 |
|СЮДА вставь картинку
Сонячна енергетика - "зірка світових енергетичних інвестицій", зазначив Біроль. Очікується, що 2023 року вкладення в цю сферу сягнуть $382 млрд, тоді як інвестиції у видобуток нафти становитимуть $371 млрд.
У 2013 році витрати на нафтовидобуток і сонячну енергетику становили $636 млрд і $127 млрд відповідно.
Вкладення в енергетичний сектор у 2023 році очікуються на рівні $2,8 трлн, повідомляє МЕА у щорічному прогнозі інвестицій у галузі енергетики (World Energy Investment Outlook). Понад $1,7 трлн буде витрачено на екологічно чисту енергетику, включно з відновлюваними джерелами, електричними мережами, системами накопичення, низькоемісійним паливом і атомною енергетикою.
Зростання інвестицій у чисту енергетику і сегмент викопного палива порівняно з показниками 2021 року цього року становитиме 24% і 15% відповідно, прогнозує МЕА.
П'ять років тому вкладення в енергетичну галузь становили $1 трлн, з яких на екологічно чисті технології припадала половина.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Дружина очільника БЕБ продає заводам «Укрзалізниці» деталі за завищеними цінами та має ще 20 бізнесів, – ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Британський парламент визнав Голодомор геноцидом українців
|ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
|США схвалили продаж Україні ППО NASAMS на $285 млн
|Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна вже експортувала понад 44,7 мільйона тонн зернових
|Роздрібні ціни на пальне за тиждень ще трохи знизились
|Кабмін затвердив правила створення комісій з питань компенсації за знищене житло
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.05.23
|Сонячна енергетика у 2023 р. вперше випередить нафтовидобуток за розміром інвестицій - глава МЕА
|Нафта дешевшає через суперечливі заяви ОПЕК+ та Росії на тлі зміцнення долара
Бізнес
|У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube
|Adobe додає функції штучного інтелекту у Photoshop
|Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки
|«Купувати алкоголь долонею». Amazon One вводить підтвердження віку без документів
|У ФРН дозволили Google видаляти лише доведену брехню
|Xiaomi представила нову версію Redmi K60 з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ пам'яті за $439
|Honda презентувала новий кросовер CR-V для Європи