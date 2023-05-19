ОГТСУ почав закуповувати газ для власної госпдіяльності на УЕБ

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) з 18 травня 2023 року почало закуповувати газ для власних потреб на Українській енергетичній біржі (УЕБ), повідомила компанія в п'ятницю.

"ОГТСУ розширює використання біржової торгівлі та з 18 травня розпочав закупівлю природного газу для забезпечення власної господарської діяльності на організованому товарному ринку. Майданчиком для проведення закупівель визначено УЕБ, - зазначили в ОГТСУ.

Товариство планує купувати природний газ із точками поставки на віртуальній торговельній точці (ВТТ) та/або в підземних сховищах газу (ПСГ) з поставкою протягом поточного або наступного місяців.

Як нагадали в компанії, ОГТСУ з 25 червня 2021 року є учасником біржової торгівлі на ринку короткострокових стандартизованих продуктів. З 19 січня 2022 року ТОВ також використовує інформацію про ціни короткострокових стандартизованих продуктів УЕБ для розрахунку плати за добовий небаланс.