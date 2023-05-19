Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ОГТСУ почав закуповувати газ для власної госпдіяльності на УЕБ

 

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) з 18 травня 2023 року почало закуповувати газ для власних потреб на Українській енергетичній біржі (УЕБ), повідомила компанія в п'ятницю.

"ОГТСУ розширює використання біржової торгівлі та з 18 травня розпочав закупівлю природного газу для забезпечення власної господарської діяльності на організованому товарному ринку. Майданчиком для проведення закупівель визначено УЕБ, - зазначили в ОГТСУ.

Товариство планує купувати природний газ із точками поставки на віртуальній торговельній точці (ВТТ) та/або в підземних сховищах газу (ПСГ) з поставкою протягом поточного або наступного місяців.

Як нагадали в компанії, ОГТСУ з 25 червня 2021 року є учасником біржової торгівлі на ринку короткострокових стандартизованих продуктів. З 19 січня 2022 року ТОВ також використовує інформацію про ціни короткострокових стандартизованих продуктів УЕБ для розрахунку плати за добовий небаланс.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5179
  0,0292
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0510  0,06 0,17 37,5910  0,07 0,18
EUR 40,0567  0,19 0,47 40,9427  0,17 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес