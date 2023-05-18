Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за два роки

Біржові ціни на газ у Європі під час торгів знижувалися на 3%. Вартість газу опустилася нижче за $350 за тисячу кубометрів вперше за два роки.

Про це свідчать дані біржі Intercontinental Exchange (ICE).

Так, станом на 10:44 за київським часом ціна ф'ючерсів за індексом TTF знижувалася на 1,91%, до $348 за 1 тис. куб. Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торговельного дня. Тоді вартість газу становила $357,8 за тисячу кубометрів.

Біржові ціни на газ у Європі значно знизилися з кінця минулого року. Так, на початку березня вперше більш як за півтора року - з кінця липня 2021 року - вони опускалися до $450 за тисячу кубометрів. Це більш ніж у 8 разів нижче за рекордні значення перших днів минулорічного березня - майже $3 900 за тисячу кубометрів.

Зниження цін відбулося на тлі аномально теплої зими в європейських країнах та високої заповненості газових сховищ.