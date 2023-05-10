Єврокомісія оголосила перший міжнародний тендер на спільну закупівлю газу

Європейська комісія оголосила сьогодні перший тендер на колективну закупівлю природного газу в рамках зусиль з диверсифікації постачання цього енергоресурсу шляхом укладення контактів із надійними постачальниками, відмінними від росії.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Європейська комісія сьогодні започаткувала перший міжнародний тендер для спільної закупівлі газу, в рамках Енергетичної платформи ЄС. Це історична віха: вперше ми використовуємо закупівельну потужність ЄС для підвищення нашої енергетичної безпеки та для вирішення проблеми високих цін на газ», - зазначив представник Єврокомісії.

Зо його словами, відповідь ринку була "позитивною та обнадійливою".

"Близько 107 компаній підписалися для участі у спільній закупівлі газу через щойно створений Агрегаційний механізм ЄС (AggregateEU mechanism), більше компаній в процесі в процесі (приєднання)", - додав Шефчович.

Він зауважив, що в рамках цього тендеру 77 європейських компаній замовили спільну закупівлю газу обсягом у 11,6 млрд кубометрів. Заявлений попит на скраплений газ (LNG) становить приблизно 2,8 млрд кубометрів, ще майже 9,6 млрд кубометрів газу, як очікується, доставлять через трубопроводи.

Шефчович запросив "усіх надійних міжнародних постачальників взяти участь та представити свої пропозиції, що слугуватимуть європейським споживачам".

Заявки на участь у тендері прийматимуть до 15 травня, а постачання закупленого газу має відбутися в період із червня 2023 року до травня 2024 року.

Як повідомлялося, після початку військової агресії проти України у лютому 2024 року росія на 80% скоротила обсяги постачання газу до ЄС, який надав Україні дієву політичну, економічну та військову допомогу. Такі дії рф спонукали Єврокомісію та країни ЄС шукати шляхи забезпечення власної енергетичної безпеки та позбавлення залежності від російських енергоносіїв. Дефіцит газу був компенсований за рахунок заходів у трьох напрямках: скорочення обсягів споживання газу, диверсифікація шляхів постачання газу та інвестиції у розвиток «зеленої» енергетики.