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АНАЛІТИКА

Україна після тижневої перерви відновила експорт електроенергії до Польщі

 

З понеділка, 8 травня, Україна відновила експорт електроенергії до Польщі, який не здійснювався з 1 травня.

Про це свідчать дані платформи Entso-E Transparency Platform, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ExPro.

Україна з 1 травня не експортувала електроенергію до Польщі. В НЕК Укренерго це пояснювали відсутністю потреби у сусідній країні.

За даними аукціонної платформи НЕК "Укренерго", запропонована пропускна спроможність на години "вечірнього піку" скорочена до 0 МВт, на інші години - 75 МВт. Перетин викуповує тільки одна компанія - "ДТЕК Західенерго".

Нагадаємо, з 11 квітня Україна відновила експорт електроенергії в Молдову. З 12 квітня відновився експорт електроенергії до Польщі, а з 17 квітня - до Словаччини.

7 квітня міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в ЄС в умовах профіциту генеруючої потужності.
Ключові теги: Польща
 

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