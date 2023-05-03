Фінансові новини
- |
- 03.05.23
- |
- 01:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна запустила модернізовану лінію електропередачі з Польщею
17:58 02.05.2023 |
Україна та Польща запустили в роботу міждержавну лінію електропередачі; лінія вже успішно пройшла триденний тестовий період.
Як передає Укрінформ, про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 2 травня.
«Після модернізації запущена в роботу міждержавна лінія електропередачі між Україною та Польщею. Спеціалісти Укренерго та їхні польські колеги з компанії PSE швидко провели всі роботи. А європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період», - сказав Шмигаль.
За його словами, додатковий потужний інтерконектор збільшує експортно-імпортні можливості. Саме шляхом продажу електроенергії Україна накопичує ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. В разі ж потреби Україна активізує імпорт для отримання аварійної допомоги від сусідів.
«Рух України до Євросоюзу - це не лише амбіції, а й конкретні результати. Ми продовжуємо успішну секторальну інтеграцію в ЄС. Прямо зараз робимо важливий крок до об'єднання наших енергосистем», - додав Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, енергетичне сполучення Хмельницька АЕС - Жешув напругою 750 кВ не діяло з середини 90-их минулого століття. Україна давно закликала відновити цю лінію з Польщею. Польська енергетична компанія PSE наполягала, що відновлення роботи цієї ЛЕП з такою напругою є неможливими через екологічні вимоги і відсутність відповідних технічних норм. Тому PSE вирішила перебудувати цю ЛЕП на 400 кВ і синхронізувати її з українською енергосистемою.
ДП «НАЕК «Енергоатом» готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп
|Рада визначила політрежим РФ як рашизм
|Нардеп Лерос виграв суд у ВР за відсторонення його від засідань
|До кінця року Україна імплементує до третини стандартів НАТО - міністр оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд удосконалив Єдину цифрову систему управління відбудовою
|Італія через ЄБРР надасть EUR10 млн гранту «Укренерго» на підвищення ліквідності
|ЄС заборонив імпорт до 5 країн кількох агротоварів з України
|Україна розірвала з Сирією угоду про торговельну, економічну і технічну співпрацю
|«Митний безвіз»: за сім місяців оформили майже 4,5 тисячі транзитних декларацій
|Мінфін залучив 12 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій зросла
Бізнес
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA
|Німеччина хоче обмежити експорт хімікатів для виробництва напівпровідників до Китаю, - ЗМІ
|Mercedes-Benz представив нове покоління E-Class
|Китайські хмарні сервіси можуть загрожувати держбезпеці США, - міністр торгівлі