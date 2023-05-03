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АНАЛІТИКА

Україна запустила модернізовану лінію електропередачі з Польщею

 

Україна та Польща запустили в роботу міждержавну лінію електропередачі; лінія вже успішно пройшла триденний тестовий період.

Як передає Укрінформ, про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 2 травня.

«Після модернізації запущена в роботу міждержавна лінія електропередачі між Україною та Польщею. Спеціалісти Укренерго та їхні польські колеги з компанії PSE швидко провели всі роботи. А європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період», - сказав Шмигаль.

За його словами, додатковий потужний інтерконектор збільшує експортно-імпортні можливості. Саме шляхом продажу електроенергії Україна накопичує ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. В разі ж потреби Україна активізує імпорт для отримання аварійної допомоги від сусідів.

«Рух України до Євросоюзу - це не лише амбіції, а й конкретні результати. Ми продовжуємо успішну секторальну інтеграцію в ЄС. Прямо зараз робимо важливий крок до об'єднання наших енергосистем», - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, енергетичне сполучення Хмельницька АЕС - Жешув напругою 750 кВ не діяло з середини 90-их минулого століття. Україна давно закликала відновити цю лінію з Польщею. Польська енергетична компанія PSE наполягала, що відновлення роботи цієї ЛЕП з такою напругою є неможливими через екологічні вимоги і відсутність відповідних технічних норм. Тому PSE вирішила перебудувати цю ЛЕП на 400 кВ і синхронізувати її з українською енергосистемою.

ДП «НАЕК «Енергоатом» готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми.
Ключові теги: Польща
 

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