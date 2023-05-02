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Постачання СПГ на європейський ринок досягло у квітні рекордних значень
14:12 02.05.2023 |
У квітні 2023 року приплив скрапленого природного газу (СПГ) на європейський ринок досяг максимального за всю історію значення. За минулий місяць термінали СПГ спрямували у газотранспортну мережу 12,073 млрд куб. м, випливає із даних Gas Infrastructure Europe, які наводить «Інтерфакс».
Минулого разу рекорд було зафіксовано у грудні 2022 року. Тоді термінали СПГ спрямували у газотранспортну мережу 11,9 млрд куб. м.
Станом на 2 травня показник заповненості підземних сховищ газу у країнах Європи становить 59,6%, що на 20 п.п. вище за середній показник на аналогічні дати за останні п'ять років. У березні середня продуктивність європейських терміналів прийому СПГ була на рівні 58% через страйк на французьких терміналах. У квітні завантаження склало 66%.
До кінця зими країни Євросоюзу підійшли з показником заповнення сховищ на понад 60%, але потім статистику зіпсував високий для березня відбір через прохолодний початок весни в регіоні й зупинка СПГ-терміналів у Франції через страйки.
Найбільший приріст обсягів постачання був із боку США. 4 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що обсяги постачань СПГ до Європи за 2022 рік зросли майже в 2,5 раза і сягнули 56 млрд куб. м. З його слів, американські постачання СПГ становлять близько 40% від загального імпорту Європою такого виду палива.
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