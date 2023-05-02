Постачання СПГ на європейський ринок досягло у квітні рекордних значень

У квітні 2023 року приплив скрапленого природного газу (СПГ) на європейський ринок досяг максимального за всю історію значення. За минулий місяць термінали СПГ спрямували у газотранспортну мережу 12,073 млрд куб. м, випливає із даних Gas Infrastructure Europe, які наводить «Інтерфакс».

Минулого разу рекорд було зафіксовано у грудні 2022 року. Тоді термінали СПГ спрямували у газотранспортну мережу 11,9 млрд куб. м.

Станом на 2 травня показник заповненості підземних сховищ газу у країнах Європи становить 59,6%, що на 20 п.п. вище за середній показник на аналогічні дати за останні п'ять років. У березні середня продуктивність європейських терміналів прийому СПГ була на рівні 58% через страйк на французьких терміналах. У квітні завантаження склало 66%.

До кінця зими країни Євросоюзу підійшли з показником заповнення сховищ на понад 60%, але потім статистику зіпсував високий для березня відбір через прохолодний початок весни в регіоні й зупинка СПГ-терміналів у Франції через страйки.

Найбільший приріст обсягів постачання був із боку США. 4 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що обсяги постачань СПГ до Європи за 2022 рік зросли майже в 2,5 раза і сягнули 56 млрд куб. м. З його слів, американські постачання СПГ становлять близько 40% від загального імпорту Європою такого виду палива.