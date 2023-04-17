Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини

Станом на 17 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів. Відсьогодні розпочався експорт електроенергії у Словаччину (200 МВт щогодини).

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Крім Словаччини, триває експорт електроенергії у Польщу (75 МВт щогодини) та Молдову (99-134 МВт у різні години). Також зі Словаччини є незначний імпорт (2-4 МВт у різні години).

До того ж триває водопілля, і рівень води значно вищий ніж у попередні роки. Як наголосили в компанії, гідроелектростанції "Укргідроенерго" працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води, що дозволяє зменшити рівень Київського та Канівського водосховищ.

Водночас складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Учора внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами Херсон та частина області тимчасово були знеструмлені. Утім, енергетикам вдалося оперативно відновити живлення.

При цьому триває відновлення енергосистеми після масованих атак росіян. Пріоритетним наразі є відновлення надійності живлення. Ремонтні бригади працюють на всіх об'єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.