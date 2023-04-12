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АНАЛІТИКА

«Енергоатом» підписав з канадською САМЕСО угоду про використання українського урану

 

НАЕК "Енергоатом" підписала із канадською компанією Cameco угоду, яка є останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Договір на зважування, відбір проб, проведення аналізів, зберігання та організація транспортування уранового концентрату" (УОК) виробництва ДП "СхідГЗК" 11 квітня в Канаді підписали президент "Енергоатома" Петро Котін та президент і головний виконавчий директор CAMECO Тім Гітцель.

"Документ регламентує фізичне постачання УОК з України до Канади та повʼязані із цим умови. Зокрема, договір передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на СхідГЗК, до Канади та подальше використання уранового концентрату для конверсії та постачання природного гексафториду урану (UF6) на збагачення", - йдеться у повідомленні.

За словами Котіна, це "знакова подія для української ядерної галузі, вона гарантує її стабільність і як наслідок - стабільне забезпечення електроенергією громадян".

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Канада
 

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