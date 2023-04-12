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АНАЛІТИКА

Угорська MOL напряму платитиме Україні за транзит російської нафти – Сіярто

 

Міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сіярто на переговорах по енергетиці в москві заявив, що угорська компанія MOL безпосередньо розплачуватиметься з Україною за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на держінформагентство ТАСС.

«Вдалося домовитися, що для збереження поставок та транзиту через Україну компанія MOL розраховуватиметься за транзит безпосередньо з українським оператором трубопровідної мережі», - сказав Сіярто.

Також внаслідок переговорів у москві з віцепрем'єром рф Олександром Новаком Угорщина продовжила угоду з рф про додаткові постачання газу і домовилася про пільговий режим оплати основних обсягів палива, які отримують від "Газпрому". Крім того, за згодою сторін Угорщина зможе отримувати "відстрочення платежів вище за певну межу у разі екстремального зростання цін".

На переговорах з гендиректором росатому Олексієм Ліхачовом Сіярто обговорив подальші кроки щодо реалізації проєкту будівництва АЕС "Пакш-2", а також "інші аспекти комплексної співпраці в атомній сфері". Після переговорів з Ліхачовим Сіярто заявив, що нові блоки АЕС "Пакш" мають бути добудовані якнайшвидше, незважаючи на різноманітні перешкоди. На порядку денному переговорів в москві також було обговорення перешкоджання санкціям проти російської атомної енергетики.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня міністр закордонних справ Петер Сіярто заявляв, що Угорщина не братиме участь у спільних постачаннях боєприпасів Україні, але й не заважатиме іншим це робити.
Ключові теги: Угорщина
 

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