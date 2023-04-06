Фінансові новини
- |
- 06.04.23
- |
- 21:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ДТЕК оцінив прямі втрати від пошкодження ТЕС внаслідок російських ударів у 6 мільярдів
16:57 06.04.2023 |
Прямі втрати від пошкоджень та руйнувань об'єктів "ДТЕК Енерго" внаслідок 30 атак російських агресорів протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 років сягають 6 млрд грн,
"Для працівників "ДТЕК Енерго" остання зима відзначилася чималими випробуваннями. Енергетики компанії були атаковані ворогом 30 разів. 3 загиблих, 28 поранено. Більше тисячі одиниць обладнання ТЕС пошкоджено, прямі втрати сягають 6 млрд грн", - повідомив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.
Також, за його словами, у компанії вже другий місяць поспіль посилено готуються до наступної зими.
Попри це, як розповів Салєєв, за минулі 5,5 місяця було згенеровано 7,8 млрд кВт-год електроенергії в українську енергосистему, й такий обсяг еквівалентний її середньому споживанню 2,6 млн родин протягом цілого року.
Також було відремонтовано 9 енергоблоків ТЕС, введено в роботу14 нових лав, необхідних для потреб українських ТЕС у вугіллі, машинобудівниками виготовлено 9 комбайнів і майже 357 тис. запчастин та комплектуючих.
Крім того, було відвантажено 181 тис. тонн вугілля для потреб державної теплової генерації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до «недопущення ескалації» в Україні
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
|Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві
|Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На соцвиплати в березні було спрямовано 40,7 мільярда, – Мінфін
|Комітет Ради схвалив послаблення вимог для надання податкових пільг в рамках закону про «інвестнянь»
|Укрзалізниця завершила тестовий рейс євроколією із Польщі
|ДТЕК оцінив прямі втрати від пошкодження ТЕС внаслідок російських ударів у 6 мільярдів
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,5%
|Роздрібні ціни на автогаз та дизельне пальне та в Україні знизилися. Бензин без змін
Бізнес
|realme GT Neo 5 SE: OLED-дисплей на 144, чип Snapdragon 7+ Gen 2 та батарея на 5500 мАг із зарядкою на 100 Вт за $305
|Найбагатшою людиною світу за версією Forbes став глава Louis Vuitton
|Міністри торгівлі країн G7 домовилися співпрацювати для контролю за експортом передових технологій
|Гейтс вважає, що заклики призупинити розвиток ШІ «не вирішать проблем»
|Китай поступово витісняє світових автовиробників зі свого ринку – Bloomberg
|Австралія долучається до заборони TikTok держслужбовцям
|Світовий арт-ринок зріс на 3% у 2022 році - доповідь