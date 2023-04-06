ДТЕК оцінив прямі втрати від пошкодження ТЕС внаслідок російських ударів у 6 мільярдів





Прямі втрати від пошкоджень та руйнувань об'єктів "ДТЕК Енерго" внаслідок 30 атак російських агресорів протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 років сягають 6 млрд грн,

"Для працівників "ДТЕК Енерго" остання зима відзначилася чималими випробуваннями. Енергетики компанії були атаковані ворогом 30 разів. 3 загиблих, 28 поранено. Більше тисячі одиниць обладнання ТЕС пошкоджено, прямі втрати сягають 6 млрд грн", - повідомив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Також, за його словами, у компанії вже другий місяць поспіль посилено готуються до наступної зими.

Попри це, як розповів Салєєв, за минулі 5,5 місяця було згенеровано 7,8 млрд кВт-год електроенергії в українську енергосистему, й такий обсяг еквівалентний її середньому споживанню 2,6 млн родин протягом цілого року.

Також було відремонтовано 9 енергоблоків ТЕС, введено в роботу14 нових лав, необхідних для потреб українських ТЕС у вугіллі, машинобудівниками виготовлено 9 комбайнів і майже 357 тис. запчастин та комплектуючих.

Крім того, було відвантажено 181 тис. тонн вугілля для потреб державної теплової генерації.