Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ДТЕК оцінив прямі втрати від пошкодження ТЕС внаслідок російських ударів у 6 мільярдів

 


Прямі втрати від пошкоджень та руйнувань об'єктів "ДТЕК Енерго" внаслідок 30 атак російських агресорів протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 років сягають 6 млрд грн,

"Для працівників "ДТЕК Енерго" остання зима відзначилася чималими випробуваннями. Енергетики компанії були атаковані ворогом 30 разів. 3 загиблих, 28 поранено. Більше тисячі одиниць обладнання ТЕС пошкоджено, прямі втрати сягають 6 млрд грн", - повідомив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Також, за його словами, у компанії вже другий місяць поспіль посилено готуються до наступної зими.

Попри це, як розповів Салєєв, за минулі 5,5 місяця було згенеровано 7,8 млрд кВт-год електроенергії в українську енергосистему, й такий обсяг еквівалентний її середньому споживанню 2,6 млн родин протягом цілого року.

Також було відремонтовано 9 енергоблоків ТЕС, введено в роботу14 нових лав, необхідних для потреб українських ТЕС у вугіллі, машинобудівниками виготовлено 9 комбайнів і майже 357 тис. запчастин та комплектуючих.

Крім того, було відвантажено 181 тис. тонн вугілля для потреб державної теплової генерації.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9146
  0,1006
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8782  0,08 0,21 37,5400  0,01 0,03
EUR 39,9439  0,05 0,12 40,8127  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес